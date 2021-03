Tiro a volo, Italia: a Nuova Delhi per prendersi il pass olimpico nel trap maschile (Di giovedì 11 marzo 2021) Il momento della verità è arrivato. Ancora pochi giorni e poi l’Italia del trap volerà a Nuova Delhi, in India, per giocarsi, nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2021 di Tiro a volo, la possibilità di ottenere un pass verso i Giochi di Tokyo 2021 nel trap maschile. Albano Pera ha scelto chi portare in terra asiatica: Mauro De Filippis, Valerio Grazini e Daniele Resca. Ma qual è la situazione attuale della formazione di fossa olimpica? La chance reale, secondo il criterio del ranking, è quella di Mauro De Filippis: il tarantino infatti comanda la graduatoria mondiale con 1389 punti, 448 in più del tedesco Andrea Loew, che attualmente è l’avversario più pericoloso (4° assoluto in graduatoria) nella classifica di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Il momento della verità è arrivato. Ancora pochi giorni e poi l’delvolerà a, in India, per giocarsi, nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2021 di, la possibilità di ottenere unverso i Giochi di Tokyo 2021 nel. Albano Pera ha scelto chi portare in terra asiatica: Mauro De Filippis, Valerio Grazini e Daniele Resca. Ma qual è la situazione attuale della formazione di fossa olimpica? La chance reale, secondo il criterio del ranking, è quella di Mauro De Filippis: il tarantino infatti comanda la graduatoria mondiale con 1389 punti, 448 in più del tedesco Andrea Loew, che attualmente è l’avversario più pericoloso (4° assoluto in graduatoria) nella classifica di ...

