Thor: Love and Thunder, i muscoli di Natalie Portman nella nuova foto dal set (Di giovedì 11 marzo 2021) Natalie Portman ha lavorato sul suo fisico per ottenere i muscoli adatti per il ruolo di Mighty Thor nel film Thor: Love and Thunder, come mostra la nuova foto dal set. Una nuova foto dal set di Thor: Love and Thunder mostra Natalie Portman mentre sfoggia i muscoli da perfetta Mighty Thor, scatenando l'entusiasmo dei fan Marvel. Dopo i numerosi blocchi e ritardi del 2020, sono numerosi i blockbuster attualmente in produzione. Tra questi, il più atteso è probabilmente Thor: Love and Thunder di Taika Waititi. Nel film tornerà anche ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021)ha lavorato sul suo fisico per ottenere iadatti per il ruolo di Mightynel filmand, come mostra ladal set. Unadal set diandmostramentre sfoggia ida perfetta Mighty, scatenando l'entusiasmo dei fan Marvel. Dopo i numerosi blocchi e ritardi del 2020, sono numerosi i blockbuster attualmente in produzione. Tra questi, il più atteso è probabilmenteanddi Taika Waititi. Nel film tornerà anche ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor: Love and Thunder, i muscoli di Natalie Portman nella nuova foto dal set - nargillos : Thor love and thunder altra cosa che aspetto come si aspetta il natale - lokiodinvson : Pensando a come molto probabilmente in questo momento a Londra stiano girando Doctor Strange (confermato da Elizabe… - BigLitleScreen : Una Natalie Portman muscolosa sul set di 'Thor: Love and Thunder' a Sydney. La Portman interpreterà ancora Jane Fos… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Thor: Love and Thunder, Valchiria sfoggia un look totalmente nuovo nelle ultime immagini [FOTO]… -