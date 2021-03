The Powerpuff Girls: la serie live action avrà come star Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault (Di giovedì 11 marzo 2021) The CW ha annunciato i nomi delle protagoniste di The Powerpuff Girls, la serie live-action ideata come sequel delle avventure delle Superchicche. The Powerpuff Girls, la serie live-action prodotta da The CW ispirandosi alla popolare serie animata, avrà come protagoniste Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault. Il progetto riporterà i popolari personaggi, mostrandoli però in una veste totalmente inedita. La serie The Powerpuff Girls sarà scritta da Diablo Cody e Heather Regnier, mentre alla regia ci ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021) The CW ha annunciato i nomi delle protagoniste di The, laideatasequel delle avventure delle Superchicche. The, laprodotta da The CW ispirandosi alla popolareanimata,protagoniste. Il progetto riporterà i popolari personaggi, mostrandoli però in una veste totalmente inedita. LaThesarà scritta da Diablo Cody e Heather Regnier, mentre alla regia ci ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Powerpuff Girls: la serie live action avrà come star Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault… - dulcinealuvss : @adorvharry allora quello con amici stretti dell'uni 'nonno ****' (sarebbe il nome di un prof HAHAH), con alcune an… - Diregiovani : Sono state annunciate le #attrici che interpreteranno #LeSuperchicche (The Powerpuff Girls) nella serie ispirata al… - MartoneRick : RT @series_golden: Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault saranno le protagoniste del pilot live-action di The Powerpuff Girls, prodott… - series_golden : Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault saranno le protagoniste del pilot live-action di The Powerpuff Girls, pr… -