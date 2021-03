The Outer Worlds: il DLC Murder on Eridanos ha un trailer e una data di uscita (Di venerdì 12 marzo 2021) Murder on Eridanos, seconda espansione narrativa dell'Action-RPG di Obsidian The Outer Worlds, è in arrivo il 17 marzo, PC, Xbox One e PlayStation 4. Questo particolare DLC si prospetta come un vero e proprio "Murder mistery", in cui dovrete investigare per scoprire colpevoli, movente e dinamica dell'assassinio di Halcyon Helen, utilizzando anche un nuovo strumento, il bizzarro Discrepancy Amplifier. Secondo Megan Starks, game director di Obsidian Entertainment intervistata in proposito sul PlayStation Blog, il gioco si farà molto divertente perché non c'è una sola strada da percorrere ma si possono seguire varie piste e giungere a diverse conclusioni. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021)on, seconda espansione narrativa dell'Action-RPG di Obsidian The, è in arrivo il 17 marzo, PC, Xbox One e PlayStation 4. Questo particolare DLC si prospetta come un vero e proprio "mistery", in cui dovrete investigare per scoprire colpevoli, movente e dinamica dell'assassinio di Halcyon Helen, utilizzando anche un nuovo strumento, il bizzarro Discrepancy Amplifier. Secondo Megan Starks, game director di Obsidian Entertainment intervistata in proposito sul PlayStation Blog, il gioco si farà molto divertente perché non c'è una sola strada da percorrere ma si possono seguire varie piste e giungere a diverse conclusioni. Leggi altro...

