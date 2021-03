THE CHRISTMAS WITCH: iniziano le riprese del family movie (Di giovedì 11 marzo 2021) Al via le riprese dell’innovativo family movie The CHRISTMAS WITCH prodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Iervolino Entertainment, che proseguirà le avventure del film Ladri di Natale – The CHRISTMAS Thieves, mescolando sempre live action e animazione. Da chi è composto il cast? Ancora protagonisti Tom Arnold affiancato dalla new entry William Baldwin, insieme a Lorenzo e Mia Zaini, ancora nei panni di Liam e Olivia. Si aggiungono al cast Cristina Moglia che interpreterà la strega e Bruce McGuire nel ruolo di Babbo Natale. Trama di THE CHRISTMAS WITCH Quando la sera di Natale Peter e Emma scoprono di aver scordato di comperare i regali, si trovano di nuovo costretti a chiedere a Frank, uno dei dei ladri pasticcioni di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Al via ledell’innovativoTheprodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Iervolino Entertainment, che proseguirà le avventure del film Ladri di Natale – TheThieves, mescolando sempre live action e animazione. Da chi è composto il cast? Ancora protagonisti Tom Arnold affiancato dalla new entry William Baldwin, insieme a Lorenzo e Mia Zaini, ancora nei panni di Liam e Olivia. Si aggiungono al cast Cristina Moglia che interpreterà la strega e Bruce McGuire nel ruolo di Babbo Natale. Trama di THEQuando la sera di Natale Peter e Emma scoprono di aver scordato di comperare i regali, si trovano di nuovo costretti a chiedere a Frank, uno dei dei ladri pasticcioni di ...

