Tg Politico Parlamentare, edizione dell’11 marzo 2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) Stop ad AstraZeneca. La Danimarca ha sospeso in via cautelativa la somministrazione del vaccino anglosvedese dopo due casi di trombosi. I coaguli nel sangue potrebbero essere un effetto collaterale, ma il legame con il vaccino è ancora da verificare. Intanto sono già sette i Paesi europei che hanno interrotto le somministrazioni di AstraZeneca. Anche l’Italia ha sospeso un lotto dopo due casi sospetti in Sicilia. E l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha disposto un’indagine. Buone notizie dall’agenzia europea arrivano invece per il vaccino Johnson & Johnson, il primo monodose. Nel frattempo l’Italia avvia la vaccinazione degli over 70. Tutto questo mentre il governo sta decidendo le nuove misure restrittive per contenere i contagi, in vigore probabilmente da lunedì. Si va verso regole più rigide per le fasce gialle e arancioni e quasi certamente nei giorni di Pasqua sarà replicato il lockdown natalizio, con tutta l’Italia in zona rossa. L’INDUSTRIA VEDE LA RIPRESA, ALLARME MATERIE PRIME Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) Stop ad AstraZeneca. La Danimarca ha sospeso in via cautelativa la somministrazione del vaccino anglosvedese dopo due casi di trombosi. I coaguli nel sangue potrebbero essere un effetto collaterale, ma il legame con il vaccino è ancora da verificare. Intanto sono già sette i Paesi europei che hanno interrotto le somministrazioni di AstraZeneca. Anche l’Italia ha sospeso un lotto dopo due casi sospetti in Sicilia. E l’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, ha disposto un’indagine. Buone notizie dall’agenzia europea arrivano invece per il vaccino Johnson & Johnson, il primo monodose. Nel frattempo l’Italia avvia la vaccinazione degli over 70. Tutto questo mentre il governo sta decidendo le nuove misure restrittive per contenere i contagi, in vigore probabilmente da lunedì. Si va verso regole più rigide per le fasce gialle e arancioni e quasi certamente nei giorni di Pasqua sarà replicato il lockdown natalizio, con tutta l’Italia in zona rossa. L’INDUSTRIA VEDE LA RIPRESA, ALLARME MATERIE PRIME

