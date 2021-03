Tg Lazio | edizione dell’11 marzo 2021

Leggi su dire

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il Lazio va verso la zona arancione. I dati sul monitoraggio settimanale, che domani darà l'Istituto superiore di sanità, dovrebbero determinare il cambio di fascia. A incidere sarebbe non solo l'indice di trasmissione del virus, che sette giorni fa segnava 0.98 e quindi vicinissimo a quell'1 che fa scattare il passaggio all'arancione, ma anche l'occupazione dei posti letto. La Regione fa sapere che "i dati del contagio sono in aumento e raggiungono i livelli di due mesi fa, con un trend di crescita rispetto alle due settimane precedenti" e che "lo scenario è previsto in netto peggioramento".