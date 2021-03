Testo ufficiale di “Santa Marinella” cantata da Fulminacci al Festival di Sanremo 2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ecco il Testo ufficiale della canzone “Santa Marinella” di Fulminacci, uno dei Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021 Fulminacci Data di nascita: 12 settembre 1997Nome completo: Filippo UttinacciLuogo di nascita: Roma16esima posizione “Santa Marinella” di F. UttinacciEd. Nelida Music /Maciste Dischi Edizioni – Milano – Parabiago (MI) Oggi sai è uno di quei giorni cheSe mi vuoi lasciami stareE non c’è nessuno nei dintorni cheDentro me ci sappia guardareRoma, che è una città di mare,Mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumareTanto non c’è più niente di cui innamorarsi per semprePer cui valga la pena ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Ecco ildella canzone “” di, uno dei Big in gara alla 71esima edizione deldi, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzoData di nascita: 12 settembre 1997Nome completo: Filippo UttinacciLuogo di nascita: Roma16esima posizione “” di F. UttinacciEd. Nelida Music /Maciste Dischi Edizioni – Milano – Parabiago (MI) Oggi sai è uno di quei giorni cheSe mi vuoi lasciami stareE non c’è nessuno nei dintorni cheDentro me ci sappia guardareRoma, che è una città di mare,Mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumareTanto non c’è più niente di cui innamorarsi per semprePer cui valga la pena ...

