Testo ufficiale di "Il farmacista" cantata da Max Gazzé al Festival di Sanremo 2021

Ecco il Testo ufficiale della canzone "Il farmacista" di Max Gazzè, uno dei Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021

Max Gazzè 
Data di nascita: 6 luglio 1967
Luogo di nascita: Roma
17esima posizione 

"Il farmacista" di F. Gazzè – M. Gazzè – F. De Benedittis
M. Gazzè – Ed. Linea Due/Sotto Casa/None/OTR Live – Milano – Roma
Fano (PU) – Roma 

(Si può fare!)
Polvere d'amore,
Té verde due bustine
E non mi dici
Più che non ti va…
Dimetisterone,
Poi Norgestrel in fiale
Per chiuderci
Una notte
In camera!
Son tutte
Soluzioni al naturale…
Amore
Mio,
Vedrai che male
Non ti fa…
Te le ho create io,
Ma in nome
Della scienza
Per quella tua tendenza
Alla rigidità!
Trifluoperazina,
Stramonio e Pindololo…
Un pizzico
Di ...

