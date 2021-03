Terapie intensive | quattro regioni vicine al picco dei ricoveri In Campania situazione critica

Advertising

borghi_claudio : @radice_riccardo Bravissimo! Oggi il dato che può terrorizzare perchè alto è quello degli INGRESSI in terapia inten… - fattoquotidiano : Covid, Agenas: “Le terapie intensive italiane hanno superato la soglia critica del 30%” - repubblica : Fondazione Gimbe: 'Siamo in piena terza ondata. Solo la zona rossa riesce a contenere i contagi': Risalgono le vitt… - brunori_sabrina : RT @GdB_it: Covid: a Brescia terapie intensive piene, anche di giovani - GdB_it : Covid: a Brescia terapie intensive piene, anche di giovani -

Il Sole 24 ORE

Aumentano anche i ricoveri: lesono 32 in piu' (ieri +71), con 266 ingressi del giorno, e sono ora 2.859, mentre i ricoveri ordinari crescono di 365 unita' (ieri +489), 23.247 in ...Gia' da due settimane, quindi, gli ospedali lombardi registrano numeri che superano le soglie di allarme stabilite dal ministero della Salute (40% ricoveri ordinari, 30%). Questi ...Il tasso di positività è del 6,9%, in salita dell0 0,7% da mercoledì. Gli ingressi in terapia intensiva sono stati 266 e il saldo tra ingressi e uscite è di 32 pazienti in più. In totale in ...11 MAR - L'impatto del Covid in Italia, più pesante che in altri paesi europei, è stato amplificato dall'inadeguatezza del nostro sistema ospedaliero prima dell'epidemia. Lo rivela un'analisi della Fo ...