Teodosio Losito: si indaga per istigazione al suicidio, ascoltata anche Rosalinda Cannavò (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Grande Fratello VIP 5 era iniziato all'insegna delle rivelazioni choc che a quanto pare hanno avuto anche delle ripercussioni nella "vita reale". Ricorderete tutti le parole di Massimiliano Morra e Rosalinda Cannavò nella casa di Cinecittà e le conversazioni che portarono i giornalisti a rinominare la vicenda come l' "Ares Gate". E' di oggi infatti la notizia che la questione si è spostata nelle aule di tribunale. I pm di Roma indagano per istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. Oggi i magistrati hanno ascoltato come persone informata sui fatti l'attrice Adua Del Vesco. Lo riferisce l'Ansa in una nota. Viene confermato dal fatto che proprio ieri Rosalinda ha lasciato Milano ...

Frances93928678 : RT @tempoweb: Adua Del Vesco chiamata in Procura per dire la verità sul suicidio di Losito #aduadelvesco #procura #grandefratello #gfvip #t… - JESSJONEESS : RT @Viviana_Caruso: “Sta vivendo un momento difficile” #rosmello Rosalinda Cannavò sentita in Procura sul giallo della morte di Losito ht… - StraNotizie : Rosalinda Cannavò chiamata in Procura sul giallo dell’Aresgate e la morte di Teodosio Losito - FloraPiachica : RT @GiusCandela: I pm di Roma indagano per istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito.… - Dayane__Mello : RT @Viviana_Caruso: “Sta vivendo un momento difficile” #rosmello Rosalinda Cannavò sentita in Procura sul giallo della morte di Losito ht… -