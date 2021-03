Teodosio Losito, i pm di Roma indagano per istigazione al suicidio. Adua Del Vesco sentita come persona informata sui fatti (Di giovedì 11 marzo 2021) I pm di Roma indagano per istigazione al suicidio in relazione alla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito, trovato privo di vita nella sua abitazione a Roma l’8 gennaio del 2019. Oggi 11 marzo i magistrati di piazzale Clodio hanno ascoltato come persona informata sui fatti l’attrice Adua Del Vesco che nel corso della trasmissione Grande Fratello Vip, parlando con un altro concorrente, l’attore Massimiliano Morra, aveva fatto riferimento ad una presunta setta di cui entrambi avrebbero fatto parte. I due avevano parlato anche del produttore scomparso. In particolare, Morra e Del Vesco avevano fatto riferimento al suicidio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) I pm diperalin relazione alla morte del produttore e sceneggiatore, trovato privo di vita nella sua abitazione al’8 gennaio del 2019. Oggi 11 marzo i magistrati di piazzale Clodio hanno ascoltatosuil’attriceDelche nel corso della trasmissione Grande Fratello Vip, parlando con un altro concorrente, l’attore Massimiliano Morra, aveva fatto riferimento ad una presunta setta di cui entrambi avrebbero fatto parte. I due avevano parlato anche del produttore scomparso. In particolare, Morra e Delavevano fatto riferimento al...

