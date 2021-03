Tennistavolo | Qualificazioni olimpiche Tokyo | il regolamento ed i pass in palio

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 marzo 2021) Se da un parte il Torneo Europeo di Qualificazione Olimpica diè stato posticipato a fine aprile, quello Mondiale è stato anticipato rispetto al calendario originario: si giocherà sempre a Doha, in Qatar, ma dal 14 al 17 marzo e non dal 16 al 19. Lo spostamento è dovuto al cambiamento di date del Preolimpico asiatico, che si svolgerà nella stessa sede dal 18 al 20 marzo. Nel Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica saranno a disposizione quattro posti per gli uomini e cinque per le donne nei tornei olimpici di singolare, e a Doha saranno al via 73 uomini e 60 donne. Per la qualificazione al singolare maschile, saranno disponibili tre posti nella prima fase. Gli iscritti saranno suddivisi in tre tabelloni ad eliminazione diretta, a partire dai sedicesimi di finale, con il vincitore di ogni tabellone che si qualificherà per il singolare alle Olimpiadi di ...