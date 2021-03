Tennis, WTA Dubai 2021: Muguruza di forza su Sabalenka, Mertens ribalta la Pegula. Semifinale inedita Krecikova-Teichmann (Di giovedì 11 marzo 2021) Abbiamo le migliori quattro del torneo WTA di Dubai, primo 1000 della stagione 2021. E tra di loro, ci sono due Tenniste che toccano il punto più alto della loro carriera fino ad ora. La prima è Barbora Krejcikova, che approfitta in lungo e in lago della sua avversaria Anastasia Potapova lasciandole solo due giochi in poco più di un’ora di partita. La 25enne ceca, alla seconda apparizione in un torneo di questo calibro, si scontrerà contro Jil Teichmann, altra ‘novizia’ a questi livelli. La svizzera nata in Spagna ha ragione della giovane Cori Gauff in due set; sin dall’inizio della partita l’americana, che aveva vinto le due sfide precedenti, è parsa parecchio tesa e il tutto si è ripercosso sul suo gioco, mentre la Teichmann ha giocato in maniera semplice e senza forzare gli scambi, ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Abbiamo le migliori quattro del torneo WTA di, primo 1000 della stagione. E tra di loro, ci sono duete che toccano il punto più alto della loro carriera fino ad ora. La prima è Barbora Krejcikova, che approfitta in lungo e in lago della sua avversaria Anastasia Potapova lasciandole solo due giochi in poco più di un’ora di partita. La 25enne ceca, alla seconda apparizione in un torneo di questo calibro, si scontrerà contro Jil, altra ‘novizia’ a questi livelli. La svizzera nata in Spagna ha ragione della giovane Cori Gauff in due set; sin dall’inizio della partita l’americana, che aveva vinto le due sfide precedenti, è parsa parecchio tesa e il tutto si è ripercosso sul suo gioco, mentre laha giocato in maniera semplice e senzare gli scambi, ...

