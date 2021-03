Tennis | Rafael Nadal rinuncia alla wild card per il torneo di Dubai

(Di giovedì 11 marzo 2021) Se da una parte c’è stato il ritorno di Roger Federer, dall’altra il mondo delvede ancora l’assenza dai campi di gioco di. Lo spagnolo ha comunicato sul suo profilo twitter di aver rifiutato lache gli organizzatori deldigli avevano messo a disposizione.ha ancora problemischiena e potrebbe rientrare per il Masters 1000 di Miami, che comincerà il 24 marzo. La presenza in Florida del maiorchino, però, è ancora in dubbio, visto che lo spagnolo potrebbe anche optare di evitare di giocare sul cemento americano e di tornare direttamente sulla terra rossa nei tornei in Europa. L’ultimo match giocato darisulta quello dei quarti di finale degli Australian Open, ...

Advertising

TennisWorldit : Wild Card a Dubai: ecco la risposta di Rafael Nadal - TennisWorldit : Rafael Nadal lascia un indizio molto importante riguardo il suo rientro - TennisWorldit : Hanescu parla di Rafael Nadal: “Mi impressionava, vi spiego il perché” - TennisWorldit : Allegro: 'Roger Federer ha qualcosa di diverso da Rafael Nadal e Novak Djokovic' - Adriana11100542 : RT @TennisWorldit: Thiem avverte: “Il record di Rafael Nadal a Parigi? Non ha ancora finito” -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Rafael

Tennis World Italia

Nadal non ci sarà nemmeno a Dubai . A darne l annuncio è lui stesso tramite un Tweet dal ...Federer: 'Felice di essere tornato: è stata lunga e dura' 11 ORE FA ATP, Marsiglia Sinner batte ...... con 311 settimane in vetta alla classifica Atp, il più forte "numero uno" della storia del. ... Difficile che Roger Federer, lontano dai campo da gioco da diversi mesi, eNadal, con le sue ...Tennis - Flash | "Non sono ancora pronto", ha spiegato su Twitter il maiorchino, che deve ancora risolvere al meglio i guai alla schiena. Probabile rientro a Miami, quando non sarà più numero 2 ATP ...Lo spagnolo ha ammesso di esser stato tentato dalla wild card offerta dagli organizzatori di Dubai ma di non sentirsi ancora pronto.