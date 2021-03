Tennis, incredibile Rublev: in semifinale… senza aver mai giocato! (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel Tennis, una delle grandi preoccupazioni per i giocatori è sicuramente rappresentata dal sorteggio. La strada per arrivare fino alla finale è spesso ricca di insidie e spesso avere un tabellone favorevole può aiutare a risparmiare energie preziose. Quello che è accaduto ad Andrey Rublev, però, è davvero clamoroso. Il russo è approdato alla semifinale dell'Atp di Doha senza giocare nemmeno una partita.caption id="attachment 1106471" align="alignnone" width="5472" Andrey Rublev (Getty Images)/captionCOINCIDENZERublev partiva dal terzo turno in questo Atp 250 con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato un anno fa sul cemento del Qatar. Il Tennista, però, si è ritrovato fondamentalmente disoccupato in questi due giorni: infatti i suoi avversari sono stati ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel, una delle grandi preoccupazioni per i giocatori è sicuramente rappresentata dal sorteggio. La strada per arrivare fino alla finale è spesso ricca di insidie e spessoe un tabellone favorevole può aiutare a risparmiare energie preziose. Quello che è accaduto ad Andrey, però, è davvero clamoroso. Il russo è approdato alla semifinale dell'Atp di Dohagiocare nemmeno una partita.caption id="attachment 1106471" align="alignnone" width="5472" Andrey(Getty Images)/captionCOINCIDENZEpartiva dal terzo turno in questo Atp 250 con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato un anno fa sul cemento del Qatar. Ilta, però, si è ritrovato fondamentalmente disoccupato in questi due giorni: infatti i suoi avversari sono stati ...

