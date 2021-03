Tar Basilicata respinge il ricorso degli avvocati contro la zona rossa (Di giovedì 11 marzo 2021) POTENZA – Il Tar di Basilicata ha “in parte” dichiarato “improcedibile” e ha respinto il ricorso presentato da alcuni avvocati lucani sull’istituzione della zona rossa in Basilicata. Il passaggio da giallo a rosso è stato disposto il 26 febbraio dal ministero della Salute sulla base dell’indice di contagiosità Rt balzato da 1,04 a 1,51. Il ricorso è stato presentato da Alfonso Bonifacio, Aniello Chiarelli, Carmela Del Monte, Giustino Donofrio, Isabella Grande, Giovanni Leonasi, Claudio Massimo Oriolo, Rossella Roselli e Giuseppe Nicola Solimando, rappresentati e difesi dall’avvocato di Potenza Donatello Genovese. Leggi su dire (Di giovedì 11 marzo 2021) POTENZA – Il Tar di Basilicata ha “in parte” dichiarato “improcedibile” e ha respinto il ricorso presentato da alcuni avvocati lucani sull’istituzione della zona rossa in Basilicata. Il passaggio da giallo a rosso è stato disposto il 26 febbraio dal ministero della Salute sulla base dell’indice di contagiosità Rt balzato da 1,04 a 1,51. Il ricorso è stato presentato da Alfonso Bonifacio, Aniello Chiarelli, Carmela Del Monte, Giustino Donofrio, Isabella Grande, Giovanni Leonasi, Claudio Massimo Oriolo, Rossella Roselli e Giuseppe Nicola Solimando, rappresentati e difesi dall’avvocato di Potenza Donatello Genovese.

