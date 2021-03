Taibi su Manchester United-Milan: “L’assenza di Ibrahimovic peserà molto” (Di giovedì 11 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Massimo Taibi, ex portiere, ha parlato del match di Europa League di questa sera tra Manchester United e Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 marzo 2021) Le ultime notizie sul. Massimo, ex portiere, ha parlato del match di Europa League di questa sera traPianeta

Advertising

PianetaMilan : #Taibi su #ManchesterUnitedMilan : 'L'assenza di @Ibra_official peserà molto' - Mediagol : #Video Manchester United-#Milan, Taibi tra Old Trafford e San Siro: 'Donnarumma top, ecco per chi tifo in… - TMW_radio : ??? #Maracanà Massimo #Taibi ??? «#Milan, col Manchester sarà dura, anche per le tante assenze. Mancherà molto Ibra,… - GoalItalia : Dalla delusione al Manchester United al goal con la Reggina: Massimo Taibi, il doppio ex di #MUFCACM ?? [… - milansette : Taibi: 'Manchester United-Milan sarà una partita equilibrata' -