Svegliati amore mio, tutto quello da sapere sulla nuova fiction di Canale 5 (Di giovedì 11 marzo 2021) L'inizio di stagione 2021 delle fiction Mediaset prosegue con Svegliati amore mio, una co-produzione Rti e Fabula Pictures, scritta e diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Nel cast figura anche il nome di Sabrina Ferilli, scelta per il ruolo di protagonista della nuova serie televisiva su Canale 5. Per l'attrice romana si tratta della seconda fiction consecutiva, dopo la messa in onda delle repliche de L'amore strappato nel mese di febbraio, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. Inoltre, nelle prossime settimane la Ferilli potrebbe bissare la sua presenza settimanale sul piccolo schermo nelle vesti di giudice al Serale di Amici (ecco quando inizia), anche se manca ancora la conferma ufficiale.

