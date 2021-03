Susan Sarandon: "Starei con un uomo o una donna, basta che abbia fatto il vaccino" (Di giovedì 11 marzo 2021) Susan Sarandon non fa distinzione alcuna tra un partner uomo o donna. Ciò che conta, secondo l'attrice, è che il partner abbia ricevuto il vaccino anti-Covid In occasione del podcast Divorce Not Dead, Susan Sarandon ha dichiarato di non considerare fondamentale il genere sessuale di un suo eventuale nuovo partner. L'attrice, quindi, uscirebbe con un uomo o con una donna senza alcuna distinzione: ciò che conta, però, è che l'uomo o la donna in questione abbiano ricevuto il vaccino anti-Covid. Come riportato dal Daily Mail, Susan Sarandon ha dichiarato: "L'unico requisito che desidero è che il mio partner ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 marzo 2021)non fa distinzione alcuna tra un partner. Ciò che conta, secondo l'attrice, è che il partnerricevuto ilanti-Covid In occasione del podcast Divorce Not Dead,ha dichiarato di non considerare fondamentale il genere sessuale di un suo eventuale nuovo partner. L'attrice, quindi, uscirebbe con uno con unasenza alcuna distinzione: ciò che conta, però, è che l'o lain questioneno ricevuto ilanti-Covid. Come riportato dal Daily Mail,ha dichiarato: "L'unico requisito che desidero è che il mio partner ...

