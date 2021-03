Superfluuuo | fuori l’album di debutto e videoclip di “Cromatina Boy”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 11 marzo 2021) ÈDiscolo,didei, disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download.contiene il brano “Boy” con la sensazionale partecipazione di Alberto Camerini. È online anche il video, che è un tributo in stile VHS e a un’epoca in cui il pop da classifica andava a braccetto con la sperimentazione. Il progetto dei? Come già anticipato, ihanno duettato insieme all’arlecchino elettronico creando un lavoro certosino di lip sync che sovrappone al testo della canzone le immagini storiche di Alberto Camerini. “Lavorare con Alberto Camerini è stato bellissimo – spiega la band –gli abbiamo scritto una mail dopo aver tentato più volte invano di contattarlo via Instagram, ...