Superbonus 110%, novità in arrivo: come funziona, cosa cambia (Di giovedì 11 marzo 2021) Superbonus 110%, novità in arrivo e soluzioni più semplici all’orizzonte. Potrebbero arrivare modifiche in grado di rendere meno complesso l’iter burocratico relativo alla maxi-detrazione sulle spese per i lavori di miglioramento energetico degli edifici, come sottolinea laleggepertutti.it. La novità più importante consiste nel togliere l’obbligo per i tecnici abilitati di certificare alcuni dati relativi allo stato legittimo dell’immobile, vale a dire la proprietà, i vari passaggi di proprietà e la presenza di concessioni edilizie. Sarà sufficiente, secondo quanto anticipato dal Governo agli enti locali, che i professionisti attestino l’assenza di abusi edilizi e il rispetto delle prescrizioni urbanistiche. In poche parole, dovranno fare semplicemente un certificato di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021)ine soluzioni più semplici all’orizzonte. Potrebbero arrivare modifiche in grado di rendere meno complesso l’iter burocratico relativo alla maxi-detrazione sulle spese per i lavori di miglioramento energetico degli edifici,sottolinea laleggepertutti.it. Lapiù importante consiste nel togliere l’obbligo per i tecnici abilitati di certificare alcuni dati relativi allo stato legittimo dell’immobile, vale a dire la proprietà, i vari passaggi di proprietà e la presenza di concessioni edilizie. Sarà sufficiente, secondo quanto anticipato dal Governo agli enti locali, che i professionisti attestino l’assenza di abusi edilizi e il rispetto delle prescrizioni urbanistiche. In poche parole, dovranno fare semplicemente un certificato di ...

Advertising

Mov5Stelle : Con il #Superbonus 110% abbiamo permesso ai cittadini, in un'ottica verde, di ristrutturare a costo zero. Meno cons… - CottarelliCPI : Dei tanti bonus introdotti nel 2020, alcuni hanno avuto successo, altri meno. Per esempio, il bonus vacanze è stato… - paolocristallo : Uno Studio sull’impatto del Superbonus 110% | Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica… - propitit : Gestione C/C condominio versamenti per superbonus 110% - Lucia05149332 : RT @Adnkronos: #Superbonus 110%, novità in arrivo: come funziona, cosa cambia -