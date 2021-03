Suicidio Losito, Rosalinda Cannavò sentita come persona informata sui fatti (Di giovedì 11 marzo 2021) L’attrice siciliana è stata ascoltata presso la procura di Roma come persona informata sui fatti: si indaga per istigazione al Suicidio La Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo le affermazioni dei due attori – Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra – sulla ex Ares, la società di produzione di Alberto Tarallo – fatte al Grande Fratello Vip: l’attrice parlando di Teodosio Losito morto suicida l’8 gennaio 2019, disse davanti alle telecamere del loft di Cinecittà: “Credo che si tratti di istigazione al Suicidio”. Dichiarazioni per le quali adesso la procura di Roma ha aperto il fascicolo per istigazione al Suicidio e stamattina i magistrati di piazzale Clodio hanno sentito Rosalinda ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 marzo 2021) L’attrice siciliana è stata ascoltata presso la procura di Romasui: si indaga per istigazione alLa Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo le affermazioni dei due attori –e Massimiliano Morra – sulla ex Ares, la società di produzione di Alberto Tarallo – fatte al Grande Fratello Vip: l’attrice parlando di Teodosiomorto suicida l’8 gennaio 2019, disse davanti alle telecamere del loft di Cinecittà: “Credo che si tratti di istigazione al”. Dichiarazioni per le quali adesso la procura di Roma ha aperto il fascicolo per istigazione ale stamattina i magistrati di piazzale Clodio hanno sentito...

