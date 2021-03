Su McKinsey ho promosso un’interrogazione parlamentare: temo il conflitto d’interessi (Di giovedì 11 marzo 2021) Di recente diversi media hanno riportato che alcuni stati membri Ue, come l’Italia, si stanno avvalendo di aziende private di consulenza strategica per supportare le attività propedeutiche alla presentazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza previsti dal Recovery and Resilience Facility nell’ambito di Next Generation Eu. Del resto, non è la prima volta che i governi si servono delle grandi società di consulenza privata. Allora, proprio perché non è un caso che riguarda solo l’Italia, mi sono fatto promotore di un’interrogazione, coinvolgendo anche altri colleghi europarlamentari di diversi gruppi politici, dai Socialisti & democratici ai Verdi, passando per i non iscritti del Movimento 5 stelle. Abbiamo chiesto, senza pregiudizi di sorta, se vi fosse una compatibilità di queste pratiche con i principi di accountability e trasparenza che dovrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Di recente diversi media hanno riportato che alcuni stati membri Ue, come l’Italia, si stanno avvalendo di aziende private di consulenza strategica per supportare le attività propedeutiche alla presentazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza previsti dal Recovery and Resilience Facility nell’ambito di Next Generation Eu. Del resto, non è la prima volta che i governi si servono delle grandi società di consulenza privata. Allora, proprio perché non è un caso che riguarda solo l’Italia, mi sono fatto promotore di, coinvolgendo anche altri colleghi europarlamentari di diversi gruppi politici, dai Socialisti & democratici ai Verdi, passando per i non iscritti del Movimento 5 stelle. Abbiamo chiesto, senza pregiudizi di sorta, se vi fosse una compatibilità di queste pratiche con i principi di accountability e trasparenza che dovrebbero ...

