Stretta misure anti Covid, quasi tutta Italia verso zona rossa. Oggi il decreto (Di venerdì 12 marzo 2021) Il coronavirus corre. E così Oggi il Consiglio dei ministri è pronto a varare un decreto con una ulteriore Stretta sulle misure di contenimento. Il premier Mario Draghi ha fatto slittare dalle 11 alle 15 la sua visita all'hub vaccinale di Fiumicino (Roma) per poter tenere nella mattina (alle 11.30) il Consiglio dei ministri che dovrebbe trasformare il nostro Paese in un'ampia zona rossa. Del resto, comunque, è tutta l'Italia che, regione dopo regione, si avvia verso la zona rossa: Lazio, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, ad esempio, potrebbero diventarlo da lunedì. Le relative ordinanze saranno firmate Oggi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, entreranno in vigore lunedì ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 12 marzo 2021) Il coronavirus corre. E cosìil Consiglio dei ministri è pronto a varare uncon una ulterioresulledi contenimento. Il premier Mario Draghi ha fatto slittare dalle 11 alle 15 la sua visita all'hub vaccinale di Fiumicino (Roma) per poter tenere nella mattina (alle 11.30) il Consiglio dei ministri che dovrebbe trasformare il nostro Paese in un'ampia. Del resto, comunque, èl'che, regione dopo regione, si avviala: Lazio, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, ad esempio, potrebbero diventarlo da lunedì. Le relative ordinanze saranno firmatedal ministro della Salute, Roberto Speranza, entreranno in vigore lunedì ...

