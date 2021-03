Stop al vaccino Astrazeneca in alcuni Paesi: 'In Emilia Romagna nessuna segnalazione' (Di giovedì 11 marzo 2021) Per ora non ci sono segnalazioni di reazioni avverse gravi in Emilia - Romagna in seguito alla somministrazione del vaccino Astrazeneca. Lo spiega l'assessore regionale alla Sanita' Raffaele Donini, ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 11 marzo 2021) Per ora non ci sono segnalazioni di reazioni avverse gravi inin seguito alla somministrazione del. Lo spiega l'assessore regionale alla Sanita' Raffaele Donini, ...

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - Tg3web : Dopo alcuni casi di trombosi e una morte sospetta, sette Paesi europei hanno sospeso del tutto o in parte la sommin… - il_brigante07 : RT @GeMa7799: 3 casi di trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, registrati in Sicilia, indurre l’Aifa a imporre lo stop… - paolasai : AstraZeneca, casi di trombosi: sospeso un lotto di vaccini in Danimarca. Stop in altri 5 paesi… -