“Steven Spielberg girerà un film autobiografico”, l’Arizona come fonte di ispirazione per le sue opere (Di giovedì 11 marzo 2021) Steven Spielberg sta per dirigere un film autobiografico. La notizia l’ha data Deadline e vengono citate fonti vicine alla Amblin Partners, la storica società di produzione di Spielberg e Kathleen Kennedy. Si tratterebbe di un film ancora senza titolo ma riguardante l’infanzia dell’autore de Lo Squalo passata in Arizona. La fonte ben informata avrebbe spiegato che Michelle Williams è in trattative per recitare in un ruolo importante, probabilmente quello della madre di Spielberg bambino. Visto il racconto personale ed intimista, Spielberg tornerà anche alla sceneggiatura di un film da lui diretto. L’ultima volta capitò per AI – Intelligenza artificiale ed era il 2001. Per questo nuovo progetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021)sta per dirigere un. La notizia l’ha data Deadline e vengono citate fonti vicine alla Amblin Partners, la storica società di produzione die Kathleen Kennedy. Si tratterebbe di unancora senza titolo ma riguardante l’infanzia dell’autore de Lo Squalo passata in Arizona. Laben informata avrebbe spiegato che Michelle Williams è in trattative per recitare in un ruolo importante, probabilmente quello della madre dibambino. Visto il racconto personale ed intimista,tornerà anche alla sceneggiatura di unda lui diretto. L’ultima volta capitò per AI – Intelligenza artificiale ed era il 2001. Per questo nuovo progetto ...

