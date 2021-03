Stefano Paternò | chi è il militare di Siracusa morto dopo aver fatto il vaccino

(Di giovedì 11 marzo 2021)era unoriginario diin seguito alcontro il Covid-19. Cosa sappiamo di lui. La comunità di Misterbianco, in provincia di Catania, piange uno dei suoi concittadini.all’età di 43 anni, lasciando una moglie e due figli. L’uomo era originario di Corleone, in provincia di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Militare morto a 43 anni dopo il vaccino AstraZeneca: 10 indagati per omicidio colposo - Corriere : Stefano Paternò, 43 anni, militare di Siracusa morto dopo il vaccino: dieci indagati per omicidio - donnie_darko82 : RT @GiuseppeSottil6: Altro carabiniere morto dopo il vaccino #AstraZeneca. Davide Villa, 50 anni. Una dose appartenente allo stesso lotto… - Robdelirob : RT @GiuseppeSottil6: Altro carabiniere morto dopo il vaccino #AstraZeneca. Davide Villa, 50 anni. Una dose appartenente allo stesso lotto… - Today_it : Stefano Paternò e Davide Villa morti dopo il vaccino e le indagini sul lotto sospetto -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Paternò

è il sottufficiale della Marina militare che è morto a 43 anni per una arresto cardiaco nella sua abitazione a Misterbianco, in provincia di Catania. Il giorno prima si era sottoposto ...Le inchieste aperte a Siracura e a Catania Per la morte del sottufficiale della Marina,, 43 anni, la procura di Siracusa, dopo l'esposto dei familiari, ha aperto un'inchiesta in cui ...