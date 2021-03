Stefano De Martino verso Amici 20: i probabili giudici del serale (Di giovedì 11 marzo 2021) Stefano De Martino deve tutto ad Amici e a Maria De Filippi. Dopo aver fatto l’inviato a L’Isola dei Famosi ed essere entrato in Rai per condurre diversi programmi, il famoso ballerino potrebbe fare il suo comeback alla corte di Mary, ma in un nuovo ruolo. Secondo 361 Magazine Stefanone sarà uno dei giurati della ventesima edizione del talent di Canale 5. Se così fosse direi che la poltrona De Martino se l’è meritata, visto che nel programma è stato un alunno, un professionista e che adesso lavora stabilmente in tv da anni. “Una fonte vicina a 361Magazine ci svela una grande novità dello show: De Martino sarà uno dei giurati scelti da Maria De Filippi”. Unica pecca? Non lo vedremo cimentarsi nelle coreografie, quindi sarà sempre vestito! Non solo Stefano De ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 marzo 2021)Dedeve tutto ade a Maria De Filippi. Dopo aver fatto l’inviato a L’Isola dei Famosi ed essere entrato in Rai per condurre diversi programmi, il famoso ballerino potrebbe fare il suo comeback alla corte di Mary, ma in un nuovo ruolo. Secondo 361 Magazinene sarà uno dei giurati della ventesima edizione del talent di Canale 5. Se così fosse direi che la poltrona Dese l’è meritata, visto che nel programma è stato un alunno, un professionista e che adesso lavora stabilmente in tv da anni. “Una fonte vicina a 361Magazine ci svela una grande novità dello show: Desarà uno dei giurati scelti da Maria De Filippi”. Unica pecca? Non lo vedremo cimentarsi nelle coreografie, quindi sarà sempre vestito! Non soloDe ...

Advertising

catania_turi : Della sua vita ed ha bisogno di sfogare trasgredendo, lei é stata innamorata sempre di Stefano de Martino, non vole… - catania_turi : Oh non me la toccate che ha un momento di esaurimento da quanto si é lasciata con Stefano de Martino ed è incinta d… - noemipataaa : Off topic Stefano de Martino un bravissimo e bellissimo ragazzo, ma solo a me da vibes di essere anziano dentro? #tzvip - Giornaleditalia : Stefano De Martino, nuova fidanzata: ecco chi è - tuttopuntotv : Amici 20, Stefano De Martino al serale? Maria De Filippi prende una decisione #amici20 #amici2020 -