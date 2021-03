Stasera in tv: film tratto da un celebre romanzo di Jane Austen (Di giovedì 11 marzo 2021) Stasera in tv, in prima serata, andrà in onda un film tratto da un celebre romanzo del 1800 con protagonista Keira Knightley Stasera in tv, alle 21.10, su La5 (Canale 30) andrà in onda Orgoglio e pregiudizio (Pride & Prejudice). Il film del 2005, diretto da Joe Wright, è tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen. Nel cast ritroviamo: Keira Knightley: Elizabeth Bennet Matthew Macfadyen: Fitzwilliam Darcy Donald Sutherland: Signor Bennet Rosamund Pike: Jane Bennet Brenda Blethyn: Signora Bennet Tom Hollander: Signor Collins Rupert Friend: Signor Wickham Judi Dench: Lady Catherine de Bourgh Jena Malone: Lydia Bennet Talulah Riley: Mary Bennet Carey Mulligan: Kitty ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021)in tv, in prima serata, andrà in onda unda undel 1800 con protagonista Keira Knightleyin tv, alle 21.10, su La5 (Canale 30) andrà in onda Orgoglio e pregiudizio (Pride & Prejudice). Ildel 2005, diretto da Joe Wright, èdall’omonimodi. Nel cast ritroviamo: Keira Knightley: Elizabeth Bennet Matthew Macfadyen: Fitzwilliam Darcy Donald Sutherland: Signor Bennet Rosamund Pike:Bennet Brenda Blethyn: Signora Bennet Tom Hollander: Signor Collins Rupert Friend: Signor Wickham Judi Dench: Lady Catherine de Bourgh Jena Malone: Lydia Bennet Talulah Riley: Mary Bennet Carey Mulligan: Kitty ...

