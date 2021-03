Sputnik V, l’ambasciatore russo in Italia: «Sconcertato da chi pensa a una colonizzazione vaccinale» (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo l’annuncio secondo cui l’Italia produrrà il vaccino Sputnik V contro il Coronavirus, e dopo la reazione dell’Ue, l’ambasciatore russo a Roma Sergey Razov ha commentato la vicenda, spiegando che la Russia non ha «alcuna intenzione di imporre a chicchessia» lo Sputnik V. «A questo proposito – continua Razov – suscitano vero sconcerto le interpretazioni comparse su alcuni media Italiani a proposito di una sorta di offensiva diplomatico-propagandistica per introdurre il vaccino russo e addirittura di una “colonizzazione vaccinale” dell’Europa da parte della Russia. Il coltivare delle fobie, inclusa la russofobia, è una cosa poco producente». L’annuncio dello Sputnik V in ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo l’annuncio secondo cui l’produrrà il vaccinoV contro il Coronavirus, e dopo la reazione dell’Ue,a Roma Sergey Razov ha commentato la vicenda, spiegando che la Russia non ha «alcuna intenzione di imporre a chicchessia» loV. «A questo proposito – continua Razov – suscitano vero sconcerto le interpretazioni comparse su alcuni mediani a proposito di una sorta di offensiva diplomatico-propagandistica per introdurre il vaccinoe addirittura di una “” dell’Europa da parte della Russia. Il coltivare delle fobie, inclusa lafobia, è una cosa poco producente». L’annuncio delloV in ...

