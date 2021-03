Sport: Spadafora, 'sembra ci sia convergenza su Vezzali come sottosegretario' (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - "In queste ore pare che possa esserci convergenza sul nome di Valentina Vezzali". Lo dice l'ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a 'l'Aria che Tira' su La7. "E' una grandissima campionessa -aggiunge il parlamentare del M5S-. Da qui a che possa fare bene il sottosegretario ce ne corre. Saper portare avanti la delega allo Sport è un'altra cosa, se dovesse essere lei, vedremo se sarà in grado". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. - (Adnkronos) - "In queste ore pare che possa essercisul nome di Valentina". Lo dice l'ex ministro dello, Vincenzo, a 'l'Aria che Tira' su La7. "E' una grandissima campionessa -aggiunge il parlamentare del M5S-. Da qui a che possa fare bene ilce ne corre. Saper portare avanti la delega alloè un'altra cosa, se dovesse essere lei, vedremo se sarà in grado".

Ultime Notizie dalla rete : Sport Spadafora Spadafora: "Io sindaco di Napoli? Sarebbe un'esperienza entusiasmante" L'ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato oggi ai microfoni de 'L'Aria che tira' su La7 : 'Fare il sindaco di Napoli sarebbe un'esperienza entusiasmante, ci sono tantissimi candidati, tra cui Roberto Fico, ...

Governo Draghi, Vezzali prossima Sottosegretaria allo Sport? Con l abolizione del Ministero dello Sport (che sotto il Governo Conte era in mano al ministro Spadafora), manca una figura di riferimento che faccia da tramite tra le istituzioni e il CONI e l ex ...

Spadafora: “Settimana clou per capire quali ristori arriveranno per lo sport nel DL Sostegno. Sulle riaperture…” Il resto del calcio Valentina Vezzali scelta da Draghi per rilanciare lo sport Sarà lei la sottosegretaria allo sport. La scelta di Draghi, che si era tenuto la delega allo sport, sarà ufficializzata domani, venerdì, in consiglio dei ministri. Valentina Vezzali è una "tecnica", ...

Bonus Collaboratori Sportivi e Ristori Sport, Calcagno chiede a Draghi di riconfermarli ROMA. Oggi doveva essere la giornata della conferenza stampa nella quale il Governo annunciava le nuove misure anti-Covid per le ...

