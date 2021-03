Sport sotto choc, il campione ricoverato d’urgenza: è grave (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono ore di grande apprensione per Totò Antibo. L’ex primatista italiano dei 5 e dei 10 mila metri - ribattezzato "la gazzella di Altofonte" - si trova adesso ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico a causa di una embolia polmonare. Antibo, che oggi ha 59 anni, sarebbe in condizioni critiche. #FOTO A FINE ARTICOLO All’inizio di febbraio il campione di atletica era stato sottoposto ad un intervento neurologico al Policlinico Mater Domini di Catanzaro per ridurre gli attacchi epilettici che dai primi anni Novanta ne hanno compromesso le condizioni di salute. A dare la notizia oggi è stata Angela De Luca, sindaco di Altofonte, che ha scritto sulla sua pagina Facebook: "Ho appreso che il nostro campione Salvatore Antibo si trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un’embolia ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono ore di grande apprensione per Totò Antibo. L’ex primatista italiano dei 5 e dei 10 mila metri - ribattezzato "la gazzella di Altofonte" - si trova adessoin terapia intensiva all’ospedale Civico a causa di una embolia polmonare. Antibo, che oggi ha 59 anni, sarebbe in condizioni critiche. #FOTO A FINE ARTICOLO All’inizio di febbraio ildi atletica era statoposto ad un intervento neurologico al Policlinico Mater Domini di Catanzaro per ridurre gli attacchi epilettici che dai primi anni Novanta ne hanno compromesso le condizioni di salute. A dare la notizia oggi è stata Angela De Luca, sindaco di Altofonte, che ha scritto sulla sua pagina Facebook: "Ho appreso che il nostroSalvatore Antibo si trovain terapia intensiva a causa di un’embolia ...

Advertising

Jampix : RT @Juventina962: 'Ronaldo sotto accusa dopo il flop in champions' Cit tg5. SIETE LA ROVINA DI QUESTO SPORT, LA ROVINA. Perdonali Cr7, sono… - pandabianco : RT @Juventina962: 'Ronaldo sotto accusa dopo il flop in champions' Cit tg5. SIETE LA ROVINA DI QUESTO SPORT, LA ROVINA. Perdonali Cr7, sono… - viviromatv : In cinque prime serate, il programma darà spazio a forti emozioni e a momenti di intensa suggestione. Sotto la “len… - ChicoFmc : @DavidPuente Ma va là..se vuoi il disagio vero vai a vedere i commenti sotto i post del 'mattino di Napoli' sezione sport - cosimosimone2 : RT @Juventina962: 'Ronaldo sotto accusa dopo il flop in champions' Cit tg5. SIETE LA ROVINA DI QUESTO SPORT, LA ROVINA. Perdonali Cr7, sono… -