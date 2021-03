Sport, Fesica Confsal. “Gli operatori sono al collasso. Se non si riapre, subito indennizzi” (Di giovedì 11 marzo 2021) “Non ci grosse speranze per il comparto dello Sport se non si trovano soluzioni di buon senso”. La denuncia del ‘galleggiamento’ del governo Draghi sulla materia arriva dal sindacato Fesica Confsal. Il segretario generale Bruno Mariani accende i riflettori su un settore in ginocchio. A dir poco vessato dal governo Conte e ignorato dalla maggioranza che sostiene l’attuale esecutivo. Come dimostra la bocciatura di un emendamento di Fratelli d’Italia. Che chiedeva la possibilità di riaprire, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, le strutture Sportive nelle zone gialle. Sport, Fesica Confsal: servono soluzioni di buon senso “Palestre, centri Sportivi, scuole di danza sono al disastro. E probabilmente ancora una volta le logiche di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) “Non ci grosse speranze per il comparto dellose non si trovano soluzioni di buon senso”. La denuncia del ‘galleggiamento’ del governo Draghi sulla materia arriva dal sindacato. Il segretario generale Bruno Mariani accende i riflettori su un settore in ginocchio. A dir poco vessato dal governo Conte e ignorato dalla maggioranza che sostiene l’attuale esecutivo. Come dimostra la bocciatura di un emendamento di Fratelli d’Italia. Che chiedeva la possibilità di riaprire, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, le struttureive nelle zone gialle.: servono soluzioni di buon senso “Palestre, centriivi, scuole di danzaal disastro. E probabilmente ancora una volta le logiche di ...

Sport, Fesica Confsal. "Gli operatori sono al collasso. Se non si riapre, subito..."

Sport, Fesica Confsal: “Non ci sono speranze se non si riapre neanche in zona gialla” Palestre, centri sportivi, scuole di danza sono al disastro e probabilmente ancora una volta le logiche di partito hanno prevalso sulle reali esigenze dei lavoratori che chiedono semplicemente aiuto ...

