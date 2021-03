Spezia, Italiano: “Contro l’Atalanta possiamo fare risultato se interpretiamo bene il match” (Di giovedì 11 marzo 2021) Guai a pensare a un'Atalanta distratta dalla sfida di Champions League. Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, mette in guardia i suoi in vista dell'anticipo di campionato previsto domani sera a Bergamo. All'andata finì 0-0, e il tecnico siciliano spera di ripetere la bella prestazione Contro la formazione di Gasperini, magari ripartendo dal secondo tempo della sfida Contro il benevento di sabato scorso."Contro il benevento mi è piaciuto l'atteggiamento offerto nella ripresa, speriamo di portarcelo dietro anche per la gara Contro l'Atalanta. I bergamaschi distratti dalla Champions? Non credo - dice il tecnico -, anche all'andata l'Atalanta era attesa qualche giorno dopo dalla partita Contro il Liverpool, e non avevo visto una ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 marzo 2021) Guai a pensare a un'Atalanta distratta dalla sfida di Champions League. Vincenzo, allenatore dello, mette in guardia i suoi in vista dell'anticipo di campionato previsto domani sera a Bergamo. All'andata finì 0-0, e il tecnico siciliano spera di ripetere la bella prestazionela formazione di Gasperini, magari ripartendo dal secondo tempo della sfidailvento di sabato scorso."ilvento mi è piaciuto l'atteggiamento offerto nella ripresa, speriamo di portarcelo dietro anche per la garal'Atalanta. I bergamaschi distratti dalla Champions? Non credo - dice il tecnico -, anche all'andata l'Atalanta era attesa qualche giorno dopo dalla partitail Liverpool, e non avevo visto una ...

Advertising

ItaSportPress : Spezia, Italiano: 'Contro l'Atalanta possiamo fare risultato se interpretiamo bene il match' -… - AnsaLiguria : Italiano, Atalanta non sarà distratta da Champions. Il tecnico dello Spezia mette in guardia i suoi #ANSA - CORNERNEWS24 : #Calcio - Italiano, Atalanta non sarà distratta da Champions Il tecnico dello Spezia mette in guardia i suoi - _SiGonfiaLaRete : #Spezia, #Italiano: “L’Atalanta va limitata, cercheremo di farlo di nuovo. Attenzione e concentrazione” - sportli26181512 : Spezia, Italiano: 'Atalanta uno squadrone, dovremo limitarli': Il tecnico bianconero: 'Gasperini gioca un calcio sp… -