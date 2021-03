SOSPESO IL VACCINO ASTRAZENECA IN DANIMARCA, ESTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO E LETTONIA DOPO SEGNALAZIONI DI COAGULI NEL SANGUE POTENZIALMENTE FATALI (Di giovedì 11 marzo 2021) Il lancio del VACCINO ASTRAZENECA Covid in DANIMARCA, ESTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO e LETTONIA è stato SOSPESO poiché le autorità sanitarie indagano su un possibile effetto collaterale grave sotto forma di COAGULI di SANGUE POTENZIALMENTE FATALI. Giovedì, il ministro della Salute danese Magnus Heunicke ha twittato che il paese sospenderà l’uso del VACCINO anglo-svedese, che è proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 11 marzo 2021) Il lancio delCovid inè statopoiché le autorità sanitarie indagano su un possibile effetto collaterale grave sotto forma didi. Giovedì, il ministro della Salute danese Magnus Heunicke ha twittato che il paese sospenderà l’uso delanglo-svedese, che è proviene da Database Italia.

Giorgiolaporta : La #Danimarca (che ricordo essere guidata dai socialisti alleati del #Pd e non da pericolosi #NoVax complottisti) h… - TgLa7 : ??#AstraZeneca escluso nesso tra vaccino e morte del militare a Trapani. Lo afferma il vicecomandante della sezione… - Agenzia_Ansa : La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi d… - Luciana12827144 : RT @RogerAthom: La Danimarca ha sospeso con massima urgenza la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Ma come? Gli esperti non dicevano… - littleboypc : @francelenzi Qui tanti con dolori forti e febbre molto alta per qualche giorno -