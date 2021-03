Sorpresa Dayane Mello, cambia di nuovo tutto: “Ho telefonato a Rosalinda Cannavò” (Di giovedì 11 marzo 2021) Finito il GF Vip chi sperava di veder continuare l’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sarà rimasto molto deluso. Già subito dopo la finalissima sono circolate voci di gelo tra le due, poi la conferma del raffreddamento dei rapporti è arrivata dalle dirette interessate in tv. Poi Rosalinda Cannavò ha deciso di mettere da parte rancori, delusione e qualsiasi altra cosa per dare sostegno a Dayane in un giorno speciale ma un po’ triste allo stesso tempo. Per il compleanno di Lucas, il fratello della modella venuto a mancare un mese fa circa, l’attrice ha scritto a Dayane su Instagram: “Ti vorrei abbracciare come ho sempre fatto… Lasciare indietro quello che non serve”. Un gesto potrebbe essere l’inizio di un ricongiungimento, ma non ha convinto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Finito il GF Vip chi sperava di veder continuare l’amicizia trasarà rimasto molto deluso. Già subito dopo la finalissima sono circolate voci di gelo tra le due, poi la conferma del raffreddamento dei rapporti è arrivata dalle dirette interessate in tv. Poiha deciso di mettere da parte rancori, delusione e qualsiasi altra cosa per dare sostegno ain un giorno speciale ma un po’ triste allo stesso tempo. Per il compleanno di Lucas, il fratello della modella venuto a mancare un mese fa circa, l’attrice ha scritto asu Instagram: “Ti vorrei abbracciare come ho sempre fatto… Lasciare indietro quello che non serve”. Un gesto potrebbe essere l’inizio di un ricongiungimento, ma non ha convinto ...

Resili3nt2 : Lo sapete com'è Dayane, sarebbe successo prima o poi non capisco la sorpresa ?? - POPcornShow_ : @ummalu1 @SaraLoBue3 @Giuliaxx3 @realityita Sisi ma qui sono rimasta sorpresa perché la domanda era 'tra Dayane e R… - POPcornShow_ : @farfalladiferro @Giuliaxx3 @realityita No figurati a me non cambia niente, qui sono rimasta sorpresa perché la dom… - rosmellonews : RT @Alydagemellyna: #GFVIP HISTORY DAYANE ???? thread ???????????? 26 10 2020 Dayane finalmente riceve una sorpresa dal GF ???? (il tutto ovviam… - jjersiane30 : RT @Alydagemellyna: #GFVIP HISTORY DAYANE ???? thread ???????????? 26 10 2020 Dayane finalmente riceve una sorpresa dal GF ???? (il tutto ovviam… -