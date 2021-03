Sono stati vaccinati oltre sei milioni di italiani (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Superata la soglia dei 6 milioni di somministrazioni vaccinali. Sono infatti 6.005.183 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l'83.3% del totale di quelle consegnate: 7.207.990. Nello specifico, 5.202.990 di Pfizer/BioNTech, 493.000 di Moderna e 1.512.000 di AstraZeneca. La somministrazione ha riguardato 3.669.051 donne e 2.336.132 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi Sono 1.803.693. Secondo il report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, le dosi Sono state somministrate a 2.617.659 operatori sanitari, 983.716 unità di personale non sanitario, 457.523 ospiti di strutture residenziali, 1.291.558 over 80, 157.346 unità delle forze armate e 497.381 unità di personale scolastico. Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Superata la soglia dei 6di somministrazioni vaccinali.infatti 6.005.183 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l'83.3% del totale di quelle consegnate: 7.207.990. Nello specifico, 5.202.990 di Pfizer/BioNTech, 493.000 di Moderna e 1.512.000 di AstraZeneca. La somministrazione ha riguardato 3.669.051 donne e 2.336.132 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi1.803.693. Secondo il report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, le dosistate somministrate a 2.617.659 operatori sanitari, 983.716 unità di personale non sanitario, 457.523 ospiti di strutture residenziali, 1.291.558 over 80, 157.346 unità delle forze armate e 497.381 unità di personale scolastico.

