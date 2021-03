Sono state somministrate oltre sei milioni di dosi | ma gli italiani vaccinati sono meno di due milioni

(Di giovedì 11 marzo 2021) AGI - Superata la soglia dei 6di somministrazioni vaccinali.6.005.183 ledi vaccino contro il Covid-19 finorain Italia, l'83.3% del totale di quelle consegnate: 7.207.990. Nello specifico, 5.202.990 di Pfizer/BioNTech, 493.000 di Moderna e 1.512.000 di AstraZeneca. La somministrazione ha riguardato 3.669.051 donne e 2.336.132 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le1.803.693. Secondo il report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, lea 2.617.659 operatori sanitari, 983.716 unità di personale non sanitario, 457.523 ospiti di strutture ...

AGI - Agenzia Italia

