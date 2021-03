Sondaggio, secondo il 79% dei votanti, stasera avrebbe vinto il Manchester United (Di venerdì 12 marzo 2021) Europa League, stasera Manchester United-Milan: secondo voi, come finirà? Vittoria United (79%) Pareggio (13%) Vittoria Milan (8%) Foto: Twitter Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Europa League,-Milan:voi, come finirà? Vittoria(79%) Pareggio (13%) Vittoria Milan (8%) Foto: Twitter Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

andrealucio77 : RT @Satiraptus: Secondo un sondaggio #Renzi è sempre molto seguito. Da mazze di scopa, uova ammuffite ed ortaggi vari andati a male. @Fabi… - crvb4by : sondaggio popolare: secondo voi è giusto se in un film in una battuta di un attore nero viene detta la n-word? - copiesoflwt : ora faccio un sondaggio per capirne di più, secondo me vi sto sul cazzo ok - politicaal2G : RT @Libero_official: Secondo l'ultimo #sondaggioEmg per #Agorà, Fdi di Giorgia #Meloni ha sorpassato il Pd: le ultime cifre - giuliazuki : RT @LaraMagoni: @FratellidItalia diventa il secondo partito! L'ultimo sondaggio sancisce ciò che era nell'aria da tempo: #FDI, da sempre da… -