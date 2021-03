Sondaggio | il centrodestra unito vola al 48 | 7% Ed è sempre la Meloni la più amata dagli italiani

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 11 marzo 2021), ilal 48,7% delle preferenze degli elettori. Ed èGiorgiala leader più. Ile i suoi leader, per quanto divisi sul fronte del governo Draghi, sono all’apice delle preferenze politiche degli elettori. Stando all’ultimoIxé, la coalizione compatta conquista il 48,7% delle preferenze degli. Una promozione guadagnata sul campo, nonostante la divisione sulla scelta di entrare a far parte dell’esecutivo in carica. Un risultato, quello dell’indagine, che testimonia come i capi saldi dell’unione disiano il punto di riferimento, programmatico e politico, della ...