Sondaggi politici: Lega primo partito, Pd giù e M5S risale (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Movimento 5 Stelle risale nei Sondaggi politici, la Lega e il partito Democratico sono in calo. E’ questa la fotografia scattata da Emg per la trasmissione Agorà su Rai3. Nelle intenzioni di voto la Lega di Matteo Salvini resta il primo partito in Italia con il 22,7%, ma perde l’1% rispetto a una settimana fa. Un calo ancora più netto lo fa registrare il partito Democratico, che dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti si attesta al 17,5% (-1,8%). Il Movimento 5 Stelle è il terzo partito con il 17,2%, +3,2% rispetto a una settimana fa. Seguono, in lieve calo, Fratelli d’Italia con il 16,3% (-0,2), Forza Italia con il 7,4% (-0,2) e Italia Viva con il 4,1 (-0,3). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Movimento 5 Stellenei, lae ilDemocratico sono in calo. E’ questa la fotografia scattata da Emg per la trasmissione Agorà su Rai3. Nelle intenzioni di voto ladi Matteo Salvini resta ilin Italia con il 22,7%, ma perde l’1% rispetto a una settimana fa. Un calo ancora più netto lo fa registrare ilDemocratico, che dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti si attesta al 17,5% (-1,8%). Il Movimento 5 Stelle è il terzocon il 17,2%, +3,2% rispetto a una settimana fa. Seguono, in lieve calo, Fratelli d’Italia con il 16,3% (-0,2), Forza Italia con il 7,4% (-0,2) e Italia Viva con il 4,1 (-0,3). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : Sondaggi politici: #Lega primo partito, #Pd giù e #M5S risale - News24_it : Sondaggi politici, il Pd in caduta libera: perde quasi 3 punti, ma resta davanti a M5s e FdI -… - notizieoggi24 : Sondaggi politici oggi 11 marzo, il PD perde due punti. Sale di tre il M5S - FabioGiovanniD1 : @CarloCalenda un po per la tendenza al populismo che caratterizza il nostro popolo e un po per la tendenza della st… - VirgilioZanni : RT @nappi43: @Gi71376847 ...è fin troppo facile dare la colpa di tutto agli altri, specialmente del calo nel consenso elettorale, attravers… -