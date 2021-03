Sondaggi politici Demopolis: Letta segretario Pd, sì da 75% elettori dem (Di giovedì 11 marzo 2021) Leader cercasi. Il cartello fuori dal Nazareno è stato affisso dopo le inaspettate dimissioni del segretario Pd, Nicola Zingaretti. L’addio, affidato ai social network, ha portato alla luce la guerra fra correnti che da più di un anno affligge il partito. In vista dell’Assemblea nazionale che si terrà questa domenica, i vertici dem sono partiti lancia in resta per trovare subito un sostituto in grado di tirare fuori il Pd dalla palude in cui è finito. Il nome più gettonato è quello dell’ex premier Enrico Letta. L’ex segretario e Franceschini puntano su di lui per sanare le ferite e aprire una nuova fase costituente per rinnovare il partito. Interpellato sull’argomento, Letta ha scritto su twitter di essere “grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo” di avere “il Pd nel cuore, ma questa ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 11 marzo 2021) Leader cercasi. Il cartello fuori dal Nazareno è stato affisso dopo le inaspettate dimissioni delPd, Nicola Zingaretti. L’addio, affidato ai social network, ha portato alla luce la guerra fra correnti che da più di un anno affligge il partito. In vista dell’Assemblea nazionale che si terrà questa domenica, i vertici dem sono partiti lancia in resta per trovare subito un sostituto in grado di tirare fuori il Pd dalla palude in cui è finito. Il nome più gettonato è quello dell’ex premier Enrico. L’exe Franceschini puntano su di lui per sanare le ferite e aprire una nuova fase costituente per rinnovare il partito. Interpellato sull’argomento,ha scritto su twitter di essere “grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo” di avere “il Pd nel cuore, ma questa ...

