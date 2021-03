Smartphone, wearable e Chromebook tra le migliori offerte dei MediaWorld XDays (Di giovedì 11 marzo 2021) Oggi, 11 marzo 2021, MediaWorld ha dato il via alla una nuova iniziativa promozionale XDays, valida fino al 21 marzo solo sullo store online. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 11 marzo 2021) Oggi, 11 marzo 2021,ha dato il via alla una nuova iniziativa promozionale, valida fino al 21 marzo solo sullo store online. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Smartphone, wearable e Chromebook tra le migliori offerte dei MediaWorld XDays - iviasa : RT @Osserv_Digital: Crescita più marcata per i #pagamenti tramite #smartphone o #wearable in negozio, che nel 2020 crescono del +80% circa… - gttdnl : ??I pagamenti attivati da smartphone o wearable in negozio, nonostante i mesi di chiusura di diverse attività commer… - Osserv_Digital : A crescere sono stati soprattutto i pagamenti tramite #contactless e quelli tramite #smartphone e wearable: modalit… - Osserv_Digital : Crescita più marcata per i #pagamenti tramite #smartphone o #wearable in negozio, che nel 2020 crescono del +80% ci… -