Sma | farmaco da due milioni di euro | genitori di Taranto ringraziano l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio La madre ed il padre di Federico Musciacchio nei confronti di Mario Turco

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 11 marzo 2021) Di seguito la nota diffusa da Rossella Bardelli e Saverio: In questo momento di grande gioia per la nostra famiglia, sentiamo il dovere di ringraziare pubblicamente il Senatoreper il suo silenzioso e determinante contributo nella lotta die nel desiderio di offrirci non solo una speranza, ma una vita migliore. Nei momenti immediatamente successividiffusione del nostro appello per raccogliere i fondi necessari all’acquisto del, è stato lui a cercarci e a offrirci spontaneamente e senza alcun interesse politico o personale la sua collaborazione per trovare una soluzione: in questi mesi difficili non ha lavorato per individuare una soluzione qualunque, ma per arrivare a quell’unica possibilità in grado di garantire realmente a ...