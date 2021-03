Sma | è morto il bimbo di Ischia colpito da malattia rara | solo ieri il via libera dell' Aifa alle cure gratuite

Advertising

Leo, il bambino malato diche aveva commosso Napoli e non solo, èoggi all'età di un anno . Il piccolo era ricoverato in rianimazione da alcuni giorni per difficoltà respiratorie. A dare l'annuncio sono i genitori, ...Finora l'utilizzo gratuito dello Zolgensma (che costa due milioni di dollari) era consentito solo per i bambini che non superassero i 6 mesi di vita o i 13,5 chili di peso: ieri l'annuncio dell'...Il professore ordinario di Farmacologia all’Università di Catania e membro del Consiglio Superiore di Sanità commenta l'approvazione in Italia con relativa rimborsabilità del farmaco più costoso al mo ...Leo non cel'ha fatta, il bambino di Forio d'Ischia affetto da SMA, la rara malattia neuromuscolare infantile, i cui genitori si battevano per far ottenere a loro figlio e a molti ...