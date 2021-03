Simona Ventura con il Covid, sui social l’aggiornamento sulle sue condizioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Solo una settimana fa Simona Ventura scopriva la sua positività al Covid e adesso sui social ha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni. Ecco come sta l’amata conduttrice tv. Simona Ventura, positiva al Covid da circa una settimana, ha pubblicato un aggiornamento sui social con il quale tiene al corrente i numerosi fan sul suo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 11 marzo 2021) Solo una settimana fascopriva la sua positività ale adesso suiha pubblicato un aggiornamentosue. Ecco come sta l’amata conduttrice tv., positiva alda circa una settimana, ha pubblicato un aggiornamento suicon il quale tiene al corrente i numerosi fan sul suo L'articolo proviene da Leggilo.org.

