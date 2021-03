Sicilia, un poliziotto e un militare morti dopo il vaccino Astrazeneca: l’Aifa blocca il lotto. Indagini in corso (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha vietato l’utilizzo in Italia di un lotto del vaccino anti-Covid Astrazeneca (diverso da quello che ha causato la sospensione in altri 6 Paesi europei) a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi sul nostro territorio. La decisione riguarda il lotto ABV2856 del vaccino anti Covid-19, ed è stato deciso per ragioni precauzionali, in modo da consentire all’Aifa di svolgere le verifiche del caso. La sospensione è legata ai due decessi sospetti di personale militare e delle forze dell’ordine, avvenuti in Sicilia dopo la somministrazione della prima dose del vaccino. Sulle morti sono state aperte due diverse inchieste, anche se non risulta al momento ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 marzo 2021) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha vietato l’utilizzo in Italia di undelanti-Covid(diverso da quello che ha causato la sospensione in altri 6 Paesi europei) a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi sul nostro territorio. La decisione riguarda ilABV2856 delanti Covid-19, ed è stato deciso per ragioni precauzionali, in modo da consentire aldi svolgere le verifiche del caso. La sospensione è legata ai due decessi sospetti di personalee delle forze dell’ordine, avvenuti inla somministrazione della prima dose del. Sullesono state aperte due diverse inchieste, anche se non risulta al momento ...

