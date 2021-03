Sharon Stone | l’adozione dei suoi figli e quell’amore che gli ha cambiato la vita

(Di giovedì 11 marzo 2021) La donna, la diva, la leggenda, l’attrice desiderata e la bionda fatale, tanti appellativi per descrivere lei, l’unica e inimitabile. Considerata una delle celeb più sensuali di tutta Hollywood, la donna ha scardinato il proverbiale luogo comune del binomio tra bellezza e stupidità grazie al suo noto e dichiarato quoziente intellettivo di 154. E di aggettivi e appellativi da cucire addosso a lei, l’indiscussa sex symbol di Basic Instinct, ce ne sono tantissimi, tra cui anche quello di madre adottiva. Ma guai a chiamarla così, risponderebbe che isono di chi li cresce, e come dargli torto? Roan, Laird e Quinn, questi sono i nomi deitreadottivi, una benedizione, come lei stessa ribadisce ogni volta che può. È grazie a loro che ha potuto avere la famiglia che ha sempre ...

Ultime Notizie dalla rete : Sharon Stone

Mediaset Play

in libreria. Il 30 marzo esce la sua autobiografia, l'interprete lo aveva annunciato su Twitter: 'Sono ...Una bellezza leggendaria, molti film indimenticabili, nomination e riconoscimenti :compie 63 anni ed è una vera diva di Hollywood. La sua carriera è costellata di successi e di parti che l'hanno resa un'icona del ...Una fine ingloriosa per la storia del sarto di umili origini che, arrivato a Milano nel 1962 dalla Sicilia per fare pratica nella sartoria di Caraceni, vestì star del cinema, da Sharon Stone a Pierce ...La donna, la diva, la leggenda, l’attrice desiderata e la bionda fatale, tanti appellativi per descrivere lei, l’unica e inimitabile Sharon Stone. Considerata una delle celeb più sensuali di ...