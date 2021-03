Sexy da brividi | le vip in costume sulla neve

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 11 marzo 2021) D’estate sotto il solleone e con i piedi sul bagnasciuga, sono brave tutte a mettersi in. Ma è chi lo fa in inverno con le temperature sotto lo zero, posando mezza nuda, che ha davvero coraggio da vendere. Sembra follia? E invece no, per uno scatto social le vip sono pronte a questo e altro. Con le curve in mostra nonostante il freddo fanno salire la temperatura e ai follower regalanobollenti.e piumino, accoppiata vincente Inintero nero sul balcone della sua dimora parigina, Wanda Nara sembra essere in spiaggia. Se non fosse per i doposci Luis Vuitton e il piumino Nike (e lasullo sfondo), quella che pubblica su Instagram sembrerebbe una foto scattata in piena estate. Bella e temeraria, si crogiola languida sotto i ...